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Найважча ситуація в енергосистемі очікується в середні цього літа — "Укренерго"
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Найважча ситуація в енергосистемі очікується в середні цього літа — "Укренерго"

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Енергетики перевіряють трансформатор, пошкоджений через російський ракетний обстріл
Енергетики перевіряють трансформатор, пошкоджений через російський ракетний обстріл електростанції ДТЕК, Харківщина, 1 квітня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Про це Суспільному повідомили в "Укренерго".

У компанії пояснили, що покрити це споживання електрики буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

"До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомник станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими", — додали в "Укренерго".

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

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