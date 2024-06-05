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Пісторіус припустив, що війна з РФ може розпочатися у 2029 році й закликав підтримувати Україну
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Пісторіус припустив, що війна з РФ може розпочатися у 2029 році й закликав підтримувати Україну

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Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. AP Photo/Markus Schreiber

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його держава має бути готова до можливої війни з Росією до 2029 року і закликав підтримувати Україну.

Про це повідомляє Focus, посилаючись на заяву глави німецького оборонного відомства, яку він зробив під час виступу у Бундестазі.

Серед іншого Пісторіус підкреслив, що Росія вже давно перейшла на "воєнну економіку" та продовжує озброюватися.

"Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога РФ коштуватиме нам дорожче, ніж нинішня підтримка України", – сказав, додавши, що "ми маємо бути готові до війни до 2029 року".

Пісторіус також оборони висловив переконання, що Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок й зазначив, що аби збройні сили ФРН були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти.

У квітні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що напад Росії на будь-якого члена НАТО неминуче призведе до поразки.

Раніше посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс наголошував, що Калінінград буде "нейтралізований" першим, якщо РФ нападе на НАТО.

14 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг інформував, що у цьому році 18 з 31 країн-членів Альянсу витратить 2% свого ВВП на оборону. Загалом союзники НАТО в Європі у 2024-му витратять на оборону 380 млрд доларів – це 2% їх сукупного ВВП.

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