7 червня — 835 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
Пізно ввечері польські фермери почали припиняти блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті "Хребенне — Рава-Руська". Про це повідомила Державна митна служба України.
"Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне — Рава-Руська", — йдеться у повідомленні.
Вибухи в Одесі
В Одесі було чутно вибухи, повідомив міський голова Труханов.