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Франція відправить в Україну Mirage 2000-5, у ФРН схвалили постачання Києву 155-мм снарядів. 835 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Франція відправить в Україну Mirage 2000-5, у ФРН схвалили постачання Києву 155-мм снарядів. 835 день війни. Онлайн

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Mirage 2000-5
Два винищувачі Mirage 2000-5F ВПС Франції у повітряному просторі Польщі в рамках посиленої повітряної поліції НАТО для забезпечення безпеки неба над країнами Балтії, 29 березня 2022 року. REUTERS/Benoit Tessier

7 червня — 835 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"

Пізно ввечері польські фермери почали припиняти блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті "Хребенне — Рава-Руська". Про це повідомила Державна митна служба України.

"Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне — Рава-Руська", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Одесі

В Одесі було чутно вибухи, повідомив міський голова Труханов.

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