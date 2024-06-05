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Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Сунаком. Про що говорили
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Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Сунаком. Про що говорили

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Володимир Зеленський
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з президентом України Володимиром Зеленським на Даунінг-стріт у Лондоні, середа, 8 лютого 2023 року. АР

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 5 червня телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

Зазначається, що основна увага під час розмови була зосереджена на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні", — сказав Зеленський.

Лідери також обговорили можливості для спільних тренувальних місій та продовження оборонної співпраці.

"Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей", — йдеться у повідомленні ОПУ.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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