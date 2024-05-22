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У Великій Британії 4 липня відбудуться дострокові парламентські вибори — прем'єр країни
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У Великій Британії 4 липня відбудуться дострокові парламентські вибори — прем'єр країни

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Вибори у Великій Британії
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. AP

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що отримав згоду від монарха держави Чарльза III на проведення дострокових виборів у парламент. За його словами вони відбудуться 4 липня.

Про це він оголосив сьогодні, 22 травня під час брифінгу на Даунінг-Стріт (Лондон).

Як повідомляє BBC, Сунак зазначив, що напередодні він попросив короля Чарльза III розпустити британський парламент 30 травня.

Сунак підкреслив, що попереду "невизначені часи", і на тлі передвиборчої кампанії зауважив, що у нього та його уряду є "чіткий план". Прем'єр також зазначив, що пишається досягненнями його уряду, й додав про наміри боротися за "кожен голос".

Він також розкритикував свого опонента, лідера Лейбористської партії Кейра Стармера як людину, яка "не має плану".

"Я не знаю, що вони пропонують, і, правду кажучи, я не думаю, що ви також знаєте", — сказав Сунак.

Зі свого боку Страмер коментуючи майбутні вибори до парламенту заявив, що це "момент потрібний" і на нього "чекала вся країна". Він назвав цю виборчу кампанію можливістю забезпечити "краще майбутнє". За його словами, лейбористи "повернуть Британію на службу трудящим". Зокрема, вони змінять такі речі, як закачування стічних вод у річки, умови для людей, які чекають на лікування, і змінять тенденцію зростання іпотечних кредитів, а також ціни на харчі.

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