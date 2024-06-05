32% біженців планують повернутися після війни, ще майже третина — не повернуться

У 38% українців є близькі родичі, які виїхали за кордон через війну. Серед них 32% біженців планують, але тільки коли закінчиться війна, а 31% не повертатиметься в Україну.

Про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI).

У 38% опитаних є близькі родичі, наприклад чоловік, дружина, батьки чи діти, які зараз перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 61% українців не мають рідних за кордоном, 1% не надали відповіді.

Найбільше таких родичів мають люди з Чернівців (47% опитаних), Запоріжжя та Одеси (по 45%), найменше — у Кропивницькому (31%), Чернігові (30%) та Львові (29%).

Серед тих, хто має родичів, які зараз перебувають за кордоном, ці родичі:

планують найближчим часом, попри війну — 5%;

планують, але тільки коли закінчиться війна — 32%;

ще не вирішили — 19%;

не планують повертатися — 31%;

плани у родичів різні — 9%;

важко відповісти/немає відповіді — 3%.

Станом на січень 2024 року, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у світі зафіксовано понад 6,3 млн біженців з України, найбільше — майже 60% — прийняла Польща.

Методологія опитування

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дослідження відбулося у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження). Опитування тривало з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома в респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше. Отримані дані у кожному місті були зважені за статтю та віком.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%.