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Чехія запустила пілотний проєкт добровільного повернення українців додому. Що відомо
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Чехія запустила пілотний проєкт добровільного повернення українців додому. Що відомо

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Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проєкт добровільного повернення додому українських біженців, які проживали у державі з тимчасовим захистом і вирішують їхати додому в Україну. Програма триватиме з червня до листопада поточного року.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що у межах програми українці, які вирішують повертатись, можуть отримати компенсацію вартості квитка на автобус, а люди, які не можуть пересуватися громадським транспортом і потребують спецтранспорту – спеціалізоване перевезення. Передбачена компенсація за 400 автобусних квитків і перевезення спецтранспортом для максимум 30 пацієнтів.

На думку директорки Об'єднання інтеграції та міграції Магди Фалтової, програмою скористається лише невелика частина біженців – перш за все, які не мають фінансових засобів або мають якісь проблеми зі здоров'ям.

За даними МВС Чехії, станом на квітень 2024 року у країні проживало близько 339 000 українців, які залишили батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.

29 травня комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну.

Станом на січень 2024 року, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у світі зафіксовано понад 6,3 млн біженців з України, найбільше — майже 60% — прийняла Польща.

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