Роботу ДП "Документ" за кордоном продовжили ще на 6 місяців — Мінреінтеграції

Уряд продовжив роботу закордонних підрозділів держпідприємства "Документ" ще на пів року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій.

"З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном, рішенням уряду роботу ДП "Документ" продовжено ще на 6 місяців", — йдеться у повідомленні.

Продовження роботи ДП "Документ" за кордоном ініціювали Мінреінтеграції та МВС України.

У відомстві також нагадали, що робота паспортних сервісів за кордоном впроваджувався Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня цього року.

З адресами всіх центрів ДП "Документ" за кордоном можна ознайомитись на офіційному сайті.

Станом на січень 2024 року, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у світі зафіксовано понад 6,3 млн біженців з України, найбільше — майже 60% — прийняла Польща.