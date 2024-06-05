G7 обговорюють надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів

Країни G7 обговорюють можливість надання Україні кредиту, який погашатиметься завдяки доходам від заморожених російських активів.

Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства фінансів США.

Помічник секретаря з міжнародних фінансів Брент Нейман розповів, що цей кредит гостро необхідний Україні, у тому числі для того, щоб забезпечити Київ фінансовим стимулом та показати очільнику Кремля Володимиру Путіну, що він "просто не зможе пережити Україну та її партнерів".

За даними джерел Reuters, може йтися про $50 млрд російських активів.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що прибутки від активів становлять приблизно від 3 до 5 мільярдів доларів щороку. Пропозиція щодо кредиту отримала значну підтримку, додала вона.

"Тож ми сподіваємося, що це можна буде перетворити на те, що буде представлено лідерам на … майбутній зустрічі G7", – сказала вона.

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі повідомив журналістам, що президент Джо Байден, ймовірно, обговорить це питання під час свого візиту до Франції цього тижня та свого саміту з лідерами G7 в Італії наступного тижня, але відмовився сказати, чи буде укладена з цього питання угода.

Він підкреслив, що будь-яке рішення для монетизації заморожених російських активів потрібно виробляти спільно з союзниками та іншими країнами.

"Ми не можемо зробити це в односторонньому порядку, тому що ... активи зберігаються по всьому світу", — сказав Кірбі.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.