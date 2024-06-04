Швейцарія залучила 4 тисячі військових для охорони Саміту миру

Збройні сили Швейцарії офіційно розпочали несення служби із забезпечення безпеки мирної конференції щодо України, яка відбудеться 15-16 червня на гірському курорті Бюргеншток у центральному регіоні Швейцарії поряд із містом Люцерн. Для цього швейцарська армія мобілізувала близько чотирьох тисяч військових.

Про це повідомляє Swissinfo.

Усього на "посилення" системи безпеки конференції буде в період з 5 по 19 червня 2024 року залучено до 4 тисяч військовослужбовців. Вони допомагатимуть охороняти "периметр" саміту, здійснюватимуть моніторинг загальної ситуації в галузі безпеки, вирішуватимуть завдання у сфері логістики. Особлива увага буде приділена прикриттю повітряного простору.

На прохання кантону Нідвальден уряд Швейцарії запровадив обмеження на використання повітряного простору в регіоні Бюргенштока на весь період підготовки та проведення Саміту миру. Армія залучена на підставі указу уряду, в якому прописані також функції у сфері підтримки цивільної влади кантона Нідвальден.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.

Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Зеленський заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Пекін заперечує звинувачення в тому, що КНР чинить тиск на інших, щоб вони не відвідували Глобальний саміт миру.