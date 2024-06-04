Шольц: дозвіл бити по РФ західною зброєю не буде ескалацією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обстоює рішення дозволити Україні використовувати західну зброю проти військових цілей у Росії. Він не вважає, що це сприятиме ескалації.

Про це Шольц сказав в інтерв'ю на Antenne Bayern 3 червня.

"Ми впевнені, що це не сприятиме ескалації, тому що — як сказав і американський президент [Джо Байден] — йдеться лише про можливість захистити велике місто, таке як Харків, наприклад. І я думаю, що всі розуміють, що це має бути можливо. Це завжди було можливо за міжнародним правом у будь-якому випадку", — сказав канцлер ФРН.

Він додав, що обережність — те, що необхідно в цьому разі. За словами Шольца, громадяни Німеччини можуть на це покладатися.

"Я не дозволю жодному тиску переконати мене ухвалити хибне і несвоєчасне рішення", — запевнив політик.

Раніше Німеччина дозволила Україні бити поставленою Берліном зброєю по території Росії. Це теоретично допоможе ЗСУ збивати військову авіацію у повітряному просторі РФ німецькими системами Patriot.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.