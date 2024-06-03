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Захищатимемо кожен квадратний сантиметр території НАТО — Шольц
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Захищатимемо кожен квадратний сантиметр території НАТО — Шольц

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. AP

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення НАТО щодо зміцнення свого східного кордону спрямоване на стримування Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За його словами, Німеччина із союзниками минулого року розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому.

"Цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від атак", — сказав Шольц.

Він також додав, що дипломатія буде успішною лише з позиції сили. За його словами, надзвичайно важливо, щоб країни Балтії могли повністю покладатися на союзників по НАТО, які стануть на їхній захист у разі російського нападу.

Раніше російський лідер Володимир Путін застеріг членів НАТО від дозволу Україні стріляти своєю зброєю по Росії після того, як кілька західних союзників скасували обмеження, накладені на використання зброї, подарованої Києву.

Глава НАТО Йенс Столтенберг відкинув ці застереження, заявивши, що Альянс чув їх багато разів раніше і що самооборона не є ескалацією.

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