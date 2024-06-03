У Німеччині розпочались одні з найбільших у Європі навчання ВПС НАТО

У Німеччині розпочались одні з найбільших в Європі навчань НАТО зі спільних повітряних операцій Tiger meet.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що з 3 червня участь у тактичних навчаннях військово-повітряних сил НАТО на німецькій авіабазі Шлезвіг-Ягель в північній німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн беруть близько 60 винищувачів та інших бойових літаків.

Загалом участь у Tiger meet беруть близько 1100 військовослужбовців з 11 країн Північноатлантичного альянсу, а також Австрії і Швейцарії.

Навчання спрямовані на посилення співпраці з країнами-партнерами і обмін авіаційним і технічним досвідом, відзначили у німецькій армії. Вони є одними з найбільших навчань зі спільних повітряних операцій в Європі і пропонують особливо цінний досвід для екіпажів, які беруть у них участь, наголосили німецькі військові.

Також у рамках навчань ескадрилья, яка базується в Ягелі, відзначатиме свою 30-ту річницю.

Навчання триватимуть до 14 червня.

Наприкінці травня завершилися найбільші з часів “холодної війни” військові навчання НАТО Steadfast Defender 2024 ("Непохитний захисник"), які розпочиналися 22 січня. Навчання симулювали конфлікт із "практично рівним противником". Останні такі маневри НАТО відбулися у 1988 році.