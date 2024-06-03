Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Німеччині розпочались одні з найбільших у Європі навчання ВПС НАТО
НІМЕЧЧИНАНАТОАРМІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітикаВійна

У Німеччині розпочались одні з найбільших у Європі навчання ВПС НАТО

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Німеччині розпочались одні з найбільших у Європі навчання ВПС НАТО
У Німеччині розпочались одні з найбільших в Європі навчань НАТО зі спільних повітряних операцій Tiger meet. З сайту Бундесверу

У Німеччині розпочались одні з найбільших в Європі навчань НАТО зі спільних повітряних операцій Tiger meet.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що з 3 червня участь у тактичних навчаннях військово-повітряних сил НАТО на німецькій авіабазі Шлезвіг-Ягель в північній німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн беруть близько 60 винищувачів та інших бойових літаків.

Загалом участь у Tiger meet беруть близько 1100 військовослужбовців з 11 країн Північноатлантичного альянсу, а також Австрії і Швейцарії.

Навчання спрямовані на посилення співпраці з країнами-партнерами і обмін авіаційним і технічним досвідом, відзначили у німецькій армії. Вони є одними з найбільших навчань зі спільних повітряних операцій в Європі і пропонують особливо цінний досвід для екіпажів, які беруть у них участь, наголосили німецькі військові.

Також у рамках навчань ескадрилья, яка базується в Ягелі, відзначатиме свою 30-ту річницю.

Навчання триватимуть до 14 червня.

Наприкінці травня завершилися найбільші з часів “холодної війни” військові навчання НАТО Steadfast Defender 2024 ("Непохитний захисник"), які розпочиналися 22 січня. Навчання симулювали конфлікт із "практично рівним противником". Останні такі маневри НАТО відбулися у 1988 році.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
війна, ЗСУ
Війська РФ здійснили 102 атаки, бої тривають на чотирьох напрямках — Генштаб
Лінія електропередач
Укренерго попереджає про дефіцит в енергосистемі і відключення світла 4 червня
Віцепрезидентка США Камала Гарріс
Камала Гарріс представлятиме США на саміті миру у Швейцарії Важливо
Загибель підлітка на станції фунікулера: співробітнику УДО продовжили запобіжний захід
Загибель підлітка на станції фунікулера: співробітнику УДО продовжили запобіжний захід

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Rheinmetall, Литва
"Вироблятиме боєприпаси". Литва і німецький концерн Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу
Система ППО Patriot під час військових навчань у Швеції
Україна може збивати російську авіацію німецькими Patriot над територією РФ
Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн
У Німеччині закликали призвати майже мільйон резервістів
Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер
У Німеччині напали на депутата, який виступив за надання Україні максимальної кількості зброї
На початок