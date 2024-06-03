З окупації повернули ще 6 дітей, троє з них напівсироти — Save Ukraine

Команда благодійників із Save Ukraine повернула з окупації ще шістьох українських дітей, троє з яких — з багатодітної родини, де від російського снаряда загинув батько, а решті трьом погрожували.

Про це у Telegram 3 червня повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Благодійники допомогли виїхати родинам 1-2 червня, на вихідних. Батько однієї багатодітної сім'ї на очах у своїх трьох дітей загинув від російського снаряда, який влучив у подвірʼя родини. Як зазначають у Save Ukraine, діти досі не можуть повірити, що тата більше нема.

Діти з іншої сімʼї кілька разів були свідками того, як російські солдати били й катували їхнього батька. Молодший син припинив розмовляти після цього. Росіяни також погрожували й самим дітям.

"Вони їм казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. І жити в таких умовах вже було неможливо", — розповідають волонтери.

Микола Кулеба написав, що команда Save Ukraine змогла повернути в Україну вже 356 дітей, з яких 90 — діти-сироти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 25 травня, у Міжнародний день зниклих безвісти дітей, заявляв, що в Україні внаслідок війни вважають зниклою 2021 дитину.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.