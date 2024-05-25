В Україні внаслідок війни вважають зниклою 2021 дитину — Лубінець

Сьогодні, 25 травня, відзначається Міжнародний день зниклих безвісти дітей. В Україні внаслідок війни вважають зниклою 2021 дитину.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"З початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще боліснішою: незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей. На сьогодні 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни Росії проти України", — зазначив він.

Омбудсман нагадав, що про зникнення дитини слід негайно повідомляти в поліцію, а в разі порушення прав дитини слід звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: вул. Інститутська, 21/8, Київ, 01008; на електронну пошту: [email protected] або на гарячу лінію: 0800501720.