Україна потребує підтримки з боку країн Азії — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує підтримки з боку азійських країн, включно з політичною та гуманітарною підтримкою. Водночас він підкреслив, що Україна ніколи не вимагала від держав регіону надання військової допомоги.

Про це глава держави розповів під час пресконференції на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, 2 червня.

"Нам потрібна підтримка країн Азії. Дуже потрібна. Ми поважаємо кожен голос, кожну територію, кожну з країн вашого регіону. Ми хочемо, щоб Азія знала, що відбувається в Україні, щоб Азія підтримувала завершення війни, щоб азійські лідери були на Глобальному саміті миру", — сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що "багато країн Азії не підтримують Україну зброєю".

"І ми ніколи не чинили тиск, ніколи не вимагали. Ми завжди звертаємося за політичною підтримкою, гуманітарною, за підтримкою наших людей, дітей", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що одним із ключових питань у відносинах з Азією залишається продовольча безпека.

"Щодо Сінгапуру та інших країн Азії, наприклад, Індонезії: ми говоримо про питання продовольчої безпеки. Це важливо. У нас є товарообіг. Україна є гарантом продовольчої безпеки, попри те, що Росія вийшла із зернової ініціативи. Ми створили власний коридор. Хоча він і під обстрілами", — сказав президент.

Він також розповів, що під час візиту до Сінгапуру провів зустріч із представниками бізнес-кіл цієї держави й за його словами, "є люди, є представники бізнесу Сінгапуру, які також постраждали в Україні".

"Є компанія, яка займається агропромисловим бізнесом в Україні. І по них ( їхньому об'єкту — ред.) прилетіли ракети", — сказав він.

Зеленський підкреслив, що завдання на сьогодні забезпечити роботу "зернового" коридору, коридору так, щоб усі втрати, яких зазнали такі компанії, були покриті коштом російських активів.

Зеленський запросив прем’єр-міністра Сінгапуру Лоуренса Вонга особисто взяти участь у першому Глобальному саміті миру.

1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні 2023 року Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС і ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

Росія 17 липня 2023 року направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня 2023 року, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня 2023 року у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.