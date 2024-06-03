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OSINT-аналітики розповіли про ураження російської ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області
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OSINT-аналітики розповіли про ураження російської ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області

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OSINT повідомляє про враження російської ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області
OSINT (розвідка на основі відкритих джерел) повідомляє про враження російської ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області РФ. Х OSINTtechnical

OSINT-аналітики повідомили про ураження російської ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області РФ. Аналітики припускають, що удару могли завдати американською реактивною установкою HIMARS.

Про це йдеться у дописі OSINTtechnical у соцмережі Х.

“Бєлгородська область, Росія, українські війська успішно вразили російську батарею С-300/400 ударом з комплексу HIMARS, знищивши щонайменше дві ПТРК і командний пункт”, — йдеться у дописі OSINTtechnical.

Кадри з розбитої позиції оприлюднили в Телеграм-каналі "Досье Шпиона".

Зазначається, що удар, за даними авторів допису, завдали приблизно 1-2 червня. Тут же висловлюється припущення, що це міг бути удар із застосуванням HIMARS.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

20 травня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що західні союзники України мають зняти обмеження на використання зброї і надати Києву більше свободи для ударів по цілях в Росії. Про те саме 28 травня закликав Захід президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Ще в січні президент Естонії Алар Каріс під час візиту в Таллінн Володимира Зеленського зробив аналогічну заяву.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї. Заклик Столтенберга підтримав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час робочої зустрічі щодо потреб України в Празі 28 травня.

27 травня Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території Росії.

Не проти зняти обмеження Швеція. Не забороняла удари по РФ Фінляндія. Велика Британія теж дозволила атакувати військові цілі Росії своєю зброєю. Але заперечували проти такого Італія, Бельгія та Німеччина.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон теж підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії західною зброєю.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що польська зброя, яку Варшава передає Києву, не має обмежень на удари по військових цілях на території Росії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може атакувати Росію зброєю, наданою Фінляндією.

В Італії також відхилили пропозицію Столтенберга щодо використання західної зброї на території Росії.

"Столтенберг повинен або відкликати свою заяву, або вибачитися, або піти у відставку", — заявив віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 31 травня підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях Росії з американської зброї. Представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, відповідаючи на питання "Голосу Америки", чи дозвіл на удари по РФ стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів, наприклад, Сумщини, сказав, що Україна може бити американською зброєю по російських угрупованнях поблизу кордону не лише на Харківщині, а там, де це необхідно.

Німеччина дозволила Україні бити, поставленою Берліном зброєю, по території Росії. Це, теоретично, допоможе ЗСУ збивати військову авіацію у повітряному просторі РФ німецькими системами Patriot. Про це в ефірі німецького телеканалу Tagesschau заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Керівник Росії Володимир Путін прокоментував це питання у вівторок і попередив про "серйозні наслідки". За словами Путіна, особливо малі і густонаселені країни Заходу "мають зрозуміти, у що вони граються".

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