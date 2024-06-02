У російському місті Ухта, Республіка Комі, сталась пожежа на нафтопереробному заводі. Очевидці повідомляють, що перед загорянням вони чули кілька "хлопків".

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Пожежа сталася на резервуарі РВС-10000 НПЗ. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники.

Повідомляється про щонайменше двох загиблих і трьох постраждалих.

Очевидці повідомляють, що перед загорянням вони чули кілька "хлопків" у районі нафтопереробного заводу. Водночас версію атаки БПЛА місцева влада не розглядає.

Телеграм-канал Astra, повідомив, що займання сталося на одному із резервуарів на заводі "Лукойл-Ухтанефтепереработка".

Згодом Baza повідомила, що за попередньою інформацією, працівники НПЗ проводили роботи на одному із резервуарів.

Займання сталося всередині резервуару. Наразі його охолоджують, і пожежники готуються проводити "пінну атаку". При цьому дах резервуара частково зруйнований. Загрози розповсюдження вогню на інший резервуар немає.

Що відомо про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Джерела у ГУР МО повідомили Суспільному, що це спецоперація українських розвідників. Там додали, що під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

Неназваний представник НАТО розповів агентству Reuters, що українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% потужностей РФ.

29 квітня у тимчасово окупованому Росією Севастополі після вибуху зайнялася нафтобаза. За даними російської сторони, причиною пожежі став удар безпілотного літального апарату.

1 травня у Росії внаслідок удару безпілотниками на Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

3 травня у Росії у Краснодарському краї через падіння безпілотника загорівся резервуар із нафтопродуктами в селищі Волна Темрюкського району.

У ніч на 4 травня безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області та Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

5 травня на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії вдруге за тиждень сталася пожежа.

У ніч на 9 травня у Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу.

10 травня у Калузькій області Росії загорівся нафтопереробний завод після атаки безпілотника. Джерела Суспільного повідомили, що за атакою на НПЗ стоїть ГУР Міноборони України.

22 березня США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями з військового погляду.