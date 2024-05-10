Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела

За атакою на нафтопереробний завод у Калузькій області Росії стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Як розповіли джерела, НПЗ атакували кілька ударних безпілотників. На місці влучання БПЛА почалася сильна пожежа. Як повідомляють очевидці, вогонь охопив ємності з дизельним паливом та мазутом.

Як повідомляли раніше російські телеграм-канали, близько 1:00 ночі за місцевим часом кілька вибухів пролунали в Дзержинському районі неподалік станції Полотняний завод. Місцеві жителі заявили, що після цього почалася пожежа у районі місцевої нафтобази.

"Перший завод" — це найбільше нафтохімічне підприємство у Калузької області, розташоване приблизно в 300 км від українського кордону. НПЗ займається переробкою товарної нафти і газоконденсату.

Цей обʼєкт українська розвідка вже атакувала 15 березня 2024 року.

Атаки на НПЗ Росії

У ніч на 9 травня у Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу.

Раніше, вранці 5 травня на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії вдруге за тиждень сталася пожежа.

У ніч на 4 травня безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області та Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

3 травня, у Москві заявили, що Київ начебто атакував Кремль безпілотниками, але Путін не постраждав. В ОПУ заперечили причетність України до "дронової атаки" по Кремлю і заявили, що нічний інцидент може свідчити про підготовку російським керівництвом масштабного теракту.

Також 3 травня у Росії у Краснодарському краї через падіння безпілотника загорівся резервуар із нафтопродуктами в селищі Волна Темрюкського району.

29 квітня у тимчасово окупованому Росією Севастополі після вибуху зайнялася нафтобаза. За даними російської сторони, причиною пожежі став удар безпілотного літального апарату.