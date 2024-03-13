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Дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ — джерела
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Дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ — джерела

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Дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ — джерела
Голова військової розвідки України Кирило Буданов у своєму офісі в Києві, Україна. Фото: Getty Images.

Головне управління розвідки Міноборони 13 березня за допомогою дронів атакувало Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

"Триває планова робота ГУР", — зазначили співрозмовники, вказавши, що відповідний об'єкт держава-агресор використовує у військових цілях.

Своєю чергою губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок атаки безпілотників роботу підприємства було зупинено.

Раніше Суспільному стало відомо, що СБУ в ніч на 13 березня вдарила дронами одразу по трьох нафтопереробних заводах у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ.

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