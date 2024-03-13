Дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ — джерела

Головне управління розвідки Міноборони 13 березня за допомогою дронів атакувало Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.
Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.
"Триває планова робота ГУР", — зазначили співрозмовники, вказавши, що відповідний об'єкт держава-агресор використовує у військових цілях.
Своєю чергою губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок атаки безпілотників роботу підприємства було зупинено.
Раніше Суспільному стало відомо, що СБУ в ніч на 13 березня вдарила дронами одразу по трьох нафтопереробних заводах у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ.
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