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СБУ дронами атакувала одразу три нафтопереробних заводи у Росії — джерела
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СБУ дронами атакувала одразу три нафтопереробних заводи у Росії — джерела

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СБУ дронами атакувала одразу три нафтопереробних заводи у Росії — джерела
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України в ніч на 13 березня атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ.

Про це Суспільному повідомили власні джерела.

За словами співрозмовників, відповідні удари є продовженням низки спецоперацій по російських НПЗ, які раніше розпочала СБУ.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу Росії. Наше завдання — позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", — вказали джерела.

Водночас зазначили, що судячи з відео, поширених у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. Атаковані вночі 13 березня НПЗ входять у п'ятірку найбільших російських заводів.

Окрім цього, розповіли співрозмовники, Служба безпеки України разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Раніше губернатор Рязанської області РФ інформував, що на території нафтового заводу сталася пожежа після атаки безпілотників.

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