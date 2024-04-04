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Українські удари могли вивести з ладу понад 15% потужностей НПЗ в Росії — Reuters
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Українські удари могли вивести з ладу понад 15% потужностей НПЗ в Росії — Reuters

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НПЗ Татарстан
Пожежа внаслідок атаки українського дрона на НПЗ на території Татарстану 2 квітня 2024 року. Фото: Baza

Українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% російських потужностей.

Про це заявив представник НАТО, передає Reuters.

"З точки зору збитку, удари, ймовірно, призвели до виходу з ладу понад 10% потужностей російських нафтопереробних заводів, можливо, понад 15%. Залежно від масштабу збитку, ремонт може зайняти значний час. Все менше цих об'єктів російської енергетики, критичної інфраструктури захищені від потенційних ударів", — сказав він.

За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей Росії були виведені з ладу атаками безпілотників.

Він зазначив, що в Альянс вважає, що Москві все ще не вистачає боєприпасів і живої сили, щоб почати успішний наступ.

Водночас представник НАТО заявив, що Росія мобілізує близько 30 000 людей на місяць для покриття великих втрат, але, хоча РФ зберігає значну перевагу над Україною щодо боєприпасів, живої сили та обладнання, вона навряд чи досягне будь-якого серйозного прориву в найближчій перспективі.

"Вони, ймовірно, не зможуть здійснити будь-яку важливу наступальну операцію без чергової широкомасштабної мобілізації", — сказав чиновник, додавши, що Москва також повинна впоратися з нестачею боєприпасів.

Що відомо про українську атаку на об'єкти у Татарстані

В ООН засудили українську атаку 2 квітня на об’єкти у Татарстані в РФ, серед яких був і завод із виробництва "шахедів", назвавши їх "цивільною інфраструктурою".

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Джерела у ГУР МО повідомили Суспільному, що це спецоперація українських розвідників. Там додали, що під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

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