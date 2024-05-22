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Українська економіка зростає завдяки експорту зерна Чорним морем — британська розвідка
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Українська економіка зростає завдяки експорту зерна Чорним морем — британська розвідка

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Порт в Одесі, зерно
Порт в Одесі, 19 січня 2023 року. УНІАН

У квітні поточного року Україна експортувала найбільший обсяг зернових та олійних культур з початку повномасштабного вторгнення, а саме — 6,6 млн тонн. Це демонструє здатність України здійснювати експорт в односторонньому порядку через свій судноплавний коридор у Чорному морі, що сприяє відновленню економіки.

Про це у соцмережі X повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

"Пропускна здатність чорноморських портів майже напевно досягла місячного обсягу експорту, який перевищує будь-який інший показник за час війни, включаючи той, який був досягнутий в межах Чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приблизно 5,2 млн тонн із загального експорту зернових та олійних культур у квітні цього року було відправлено із чорноморських портів України, порівняно із піком у 4,2 млн тонн за Чорноморською зерновою ініціативою у жовтні 2022 року.

У британській розвідці додали, що з моменту запуску у серпні минулого року український морський коридор забезпечив близько 1600 транзитів суден і експорт 45 мільйонів тонн вантажів. Більшість з них становив експорт сільськогосподарської продукції, який складався із понад 30 мільйонів тонн впродовж дев’яти місяців.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні 2023 року Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС і ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

Росія 17 липня 2023 року направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня 2023 року, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня 2023 року у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

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