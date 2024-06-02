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Зеленський обговорив із президентом Сінгапуру двосторонню співпрацю між державами
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Зеленський обговорив із президентом Сінгапуру двосторонню співпрацю між державами

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський і глава Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом й обговорив із ним перспективи поглиблення двосторонніх відносин між державами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент України поінформував свого колегу про підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру й наголосив на важливості представництва всіх континентів, участі всіх країн, які поважають міжнародне право та прагнуть відновлення справедливого, всеосяжного й довготривалого миру.

"Глава української держави подякував за чітку позицію Сінгапуру щодо засудження російської агресії, підтримку санкційного тиску на РФ та надану гуманітарну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський окремо наголосив на зацікавленості України у виведенні співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на новий рівень.

1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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