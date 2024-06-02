Україна запросила на Глобальний саміт миру Палестину та Ізраїль — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запросила Палестину та Ізраїль на Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії.

Про це він розповів під час пресконференції на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, 2 червня.

За словами Зеленського, Україна запросила на цей захід усі країни, які "підтримують чи не підтримують Україну". Він наголосив, що країна готова "чути кожну думку".

Водночас президент пояснив, що Росію не запросили на захід не лише тому, що вона є державою-агресоркою.

"У нас були з ними (росіянами — ред.) саміти під назвою "Нормандський формат", на яких ми вже домовлялися, після яких вони не дотримувалися свого слова й продовжували нас убивати роками. І блокували будь-який процес", — сказав він.

1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Що відомо про визнання Палестини незалежною державою

22 травня про визнання Палестини незалежною державою оголосили уряди Норвегії, Ірландії та Іспанії.

Рішення влади Норвегії, Ірландії та Іспанії про визнання суверенітету Палестини офіційно набули чинності з 28 травня. Статусу повноправного члена ООН Палестина не має — її існування не визнають три країни Ради безпеки: США, Велика Британія та Франція.

Наприкінці квітня верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що до кінця травня Палестину визнають кілька країн Євросоюзу. Станом на початок травня серед європейських держав незалежність Палестини визнавали: Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Швеція.

Україна як член ООН визнала Палестину, ще перебуваючи у складі СРСР – це відбулося у 1988-му. Палестина ж визнала незалежність України у 1992 році. Проте Україна не визнала ХАМАС терористичною організацією, яка контролювала Сектор Гази до початку там операції Армії оборони Ізраїлю.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: