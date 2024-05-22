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Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестину незалежною державою. Ізраїль у відповідь відкликає послів
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Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестину незалежною державою. Ізраїль у відповідь відкликає послів

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Палестина, прапор
Пропалестинська демонстрація у Берліні, Німеччина, 18 травня 2024 року. Getty Images

Норвегія, Ірландія та Іспанія сьогодні 22 травня заявили про визнання Палестини незалежною державою.

Про визнання Палестини Норвегією заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, пише NRK.

За словами Стьоре, палестинська держава "абсолютно необхідна" для встановлення миру на Близькому Сході.

"Коли ми визнаємо Палестину, ми можемо сильніше заохочувати інші країни підтримувати розбудову палестинської держави, і ми можемо притягнути палестинську державу до відповідальності", — сказав він.

Рішення норвезького уряду набуде чинності 28 травня.

Глава іспанського уряду Педро Санчес своєю чергою також оголосив про визнання Іспанією Палестинської держави з кордонами до Шестиденної війни в 1967 році, включно з територіями, окупованими Ізраїлем після цього конфлікту, передає El Mundo.

"Таким чином Іспанія уникає, принаймні на папері, проблеми включення влади ХАМАС над Газою до цього визнання", — пише видання.

Як і у Норвегії, в Іспанії відповідне рішення набуде чинності 28 травня: після того, як визнання буде затверджено у Раді міністрів.

Ірландія сьогодні 22 травня також визнала державність Палестини. Про це рішення оголосив прем'єр-міністр країни Саймон Гарріс, пише The Irish Times.

За словами Гарріса, це визнання є "єдиним надійним шляхом до миру між Ізраїлем та Палестиною".

Водночас у відповідь на дії країн ЄС міністр закордонних справ Ізраїлю Кац відкликає послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для негайних консультацій, передає The Times of Israel.

"Я посилаю недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії — Ізраїль не дозволить цьому спокійно закінчитися", — заявив Кац.

За його словами, визнання Палестини є "образою для жертв 7 жовтня", а також шкодить спробам повернути 128 заручників.

"Ірландсько-норвезький парад дурості не зупиняє нас. Ми сповнені рішучості досягти наших цілей: повернути безпеку нашим громадянам, повалити ХАМАС і повернути заручників", — додав глава ізраїльського МЗС.

Визнання Палестини як окремої держави

Наприкінці квітня верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що до кінця травня Палестину визнають кілька країн Євросоюзу. Станом на початок травня серед європейських держав незалежність Палестини визнавали: Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Швеція.

Україна як член ООН визнала Палестину, ще перебуваючи у складі СРСР – це відбулося у 1988-му. Палестина ж визнала незалежність України у 1992 році. Проте Україна не визнала ХАМАС терористичною організацією, яка контролювала Сектор Гази до початку там операції Армії оборони Ізраїлю.

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