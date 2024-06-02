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Зеленський зустрівся із главою Пентагону Остіном і обговорив оборонні потреби України
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Зеленський зустрівся із главою Пентагону Остіном і обговорив оборонні потреби України

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Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони США Ллойд Остін
Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони США Ллойд Остін. ОПУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном й обговорив із ним оборонні потреби України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зустріч очільника Пентагону і Зеленського відбулась на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

"Обговорили ключове – оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліцію F-16 та підготовку двосторонньої безпекової угоди", — йдеться у дописі президента.

Зеленський також розповів Остіну про зусилля, які докладає Росія, щоб зірвати перший Глобальний саміт миру. Глава держави наголосив, що участь усіх ключових партнерів України позбавить сенсу такі намагання з боку Росії.

1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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