Європарламент підтримав заборону на одноразову пластикову упаковку

У середу, 24 квітня, Європейський парламент схвалив закон, що забороняє з 2030 року окремі види одноразової пластикової упаковки, як-от мініпляшки від шампуню в готелях чи тонкі пластикові пакети для продуктів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під заборону потрапили пластикова упаковка для фруктів та овочів, що використовують у кафе та ресторанах, а також пакетики для спецій, соусів, вершків та цукру. Заборона також стосується мініатюрних упаковок для туалетних засобів, наприклад, готельних пляшечок для шампуню чи мила, а також тонких поліетиленових пакетів для покупок.

За законом ці види упаковок заборонять з 2030 року.

Країни також будуть зобов’язані забезпечити збір щонайменше 90% одноразових пластикових пляшок і банок щороку, починаючи з 2029 року.

З 2030 року дистриб’ютори напоїв мають гарантувати, що 10% їхньої продукції буде в багаторазовій упаковці. Пункти виносу їжі будуть зобов’язані надавати клієнтам можливість приносити власні багаторазові чашки для кави або харчові контейнери.

З 2009 по 2021 рік щорічні відходи упаковки в ЄС зросли приблизно на 25% і досягли 84 мільйонів тонн. Рівень перероблення не встигає за цим зростанням, і очікується, що кількість відходів упаковки в Європі продовжить зростати без додаткових заходів.

Деякі законодавці ЄС скаржилися на інтенсивне лобіювання правил з боку промисловості, тоді як країни, зокрема Італія та Фінляндія, добивалися винятків для своїх місцевих промислових підприємств. Зокрема під час переговорів ЄС було скасовано певні заборони щодо одноразової паперової упаковки.