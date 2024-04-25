НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Європарламент підтримав заборону на одноразову пластикову упаковку
ЕКОЛОГІЯЄСдовкілляУрбаністикаПодіїСвітПолітика

Європарламент підтримав заборону на одноразову пластикову упаковку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пластикова упаковка
Пластикові пляшки на морському дні. REUTERS

У середу, 24 квітня, Європейський парламент схвалив закон, що забороняє з 2030 року окремі види одноразової пластикової упаковки, як-от мініпляшки від шампуню в готелях чи тонкі пластикові пакети для продуктів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під заборону потрапили пластикова упаковка для фруктів та овочів, що використовують у кафе та ресторанах, а також пакетики для спецій, соусів, вершків та цукру. Заборона також стосується мініатюрних упаковок для туалетних засобів, наприклад, готельних пляшечок для шампуню чи мила, а також тонких поліетиленових пакетів для покупок.

За законом ці види упаковок заборонять з 2030 року.

Країни також будуть зобов’язані забезпечити збір щонайменше 90% одноразових пластикових пляшок і банок щороку, починаючи з 2029 року.

З 2030 року дистриб’ютори напоїв мають гарантувати, що 10% їхньої продукції буде в багаторазовій упаковці. Пункти виносу їжі будуть зобов’язані надавати клієнтам можливість приносити власні багаторазові чашки для кави або харчові контейнери.

З 2009 по 2021 рік щорічні відходи упаковки в ЄС зросли приблизно на 25% і досягли 84 мільйонів тонн. Рівень перероблення не встигає за цим зростанням, і очікується, що кількість відходів упаковки в Європі продовжить зростати без додаткових заходів.

Деякі законодавці ЄС скаржилися на інтенсивне лобіювання правил з боку промисловості, тоді як країни, зокрема Італія та Фінляндія, добивалися винятків для своїх місцевих промислових підприємств. Зокрема під час переговорів ЄС було скасовано певні заборони щодо одноразової паперової упаковки.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
ЗСУ, Україна
Армія РФ тисне на кількох напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення — Генштаб
Українські військові 25-ї ОПДБр на Донеччині
Мільярд доларів від США для України і постачання ракет ATACMS. 792 день війни. Онлайн
ATACMS
США таємно передали Україні далекобійні ракети у березні. Держдеп підтвердив ЗМІ
Новобранці 3 ОШБр
США виділили військову допомогу Україні, дрони СБУ вразили нафтобазу у Смоленській області РФ. 791 день війни. Онлайн

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Хмара пилу з Сахари накрила Україну, 1 квітня 2024 року
Пил із Сахари дістався до України — Укргідрометцентр
Кити гринда викинулись у Новій Зеландії, 2017 рік
Король маорі в Новій Зеландії хоче надати юридичний статус китам
Літак у Сіднеї
Австралія втрачає туристичну привабливість через викиди вуглецю під час довгих авіаперельотів
АЕС Фукусіяма
Японія завершила 4-й етап скидання очищеної води з Фукусіми
На початок