Квітень став 11-м найспектонішим місяцем поспіль

Квітень 2024 року у світі був найспекотнішим за всю історію спостережень. Це вже одинадцятий поспіль місяць із температурними рекордами.

Такі показники оприлюднила Служба з питань зміни клімату імені Коперника (C3S).

C3S має дані з 1940 року, і вчені перевірили зіставили їх, щоб підтвердити, що минулий місяць був найспекотнішим квітнем з доіндустріального періоду.

Квітень 2024 року був найтеплішим за будь-який інший — із середньою температурою повітря 15,03°C, що на 0,67°C вище середнього рівня квітня 1991-2020 років і на 0,14°C вище попереднього максимуму, встановленого у квітні 2016 року. Місяць був на 1,58 °C теплішим за середні показники за 1850-1900 рр. — доіндустріальний період у світі.

Це одинадцятий місяць поспіль, який є найтеплішим за історію спостережень. У Службі Коперника зазначають, що подібна смуга щомісячних температурних рекордів вже була в 2015/2016 роках.

Температурні рекорди за рік та їхні причини

Середня глобальна температура за останні 12 місяців (травень 2023 р. – квітень 2024 р.) є найвищою за всю історію спостережень, на 0,73 °C вище середнього показника 1991-2020 рр. і на 1,61 °C вище середнього показника доіндустріального періоду 1850-1900 рр.

У Службі з питань зміни клімату імені Коперника заявляли, що березень 2024 року — вже десятий місяць поспіль, який є найтеплішим за всю історію спостережень. Він був на 1,68°C теплішим за оцінку середньої температури за 1850-1900 роки, тобто доіндустріальний період. Середня глобальна температура повітря в березні 2024-го сягала 14,14°C.

Викиди парникових газів від спалювання викопного палива є основною причиною зміни клімату. Останніми місяцями природне явище Ель-Ніньо, яке нагріває поверхневі води в східній частині Тихого океану, також підвищило температуру.