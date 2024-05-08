НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Квітень став 11-м найспектонішим місяцем поспіль
КЛІМАТПриродаПОГОДАЕКОЛОГІЯдовкілляНаукаЖиттяПрирода

Квітень став 11-м найспектонішим місяцем поспіль

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Квітень 2024 — 11 найспекотніший місяць у світі поспіль
Жінка охолоджує ноги у фонтані, сидячи під парасолькою, Бельгія, 2022 рік. Жінка охолоджує ноги у фонтані, сидячи під парасолькою, Бельгія, 11 серпня 2022 р., фото: AP

Квітень 2024 року у світі був найспекотнішим за всю історію спостережень. Це вже одинадцятий поспіль місяць із температурними рекордами.

Такі показники оприлюднила Служба з питань зміни клімату імені Коперника (C3S).

C3S має дані з 1940 року, і вчені перевірили зіставили їх, щоб підтвердити, що минулий місяць був найспекотнішим квітнем з доіндустріального періоду.

Квітень 2024 року був найтеплішим за будь-який інший — із середньою температурою повітря 15,03°C, що на 0,67°C вище середнього рівня квітня 1991-2020 років і на 0,14°C вище попереднього максимуму, встановленого у квітні 2016 року. Місяць був на 1,58 °C теплішим за середні показники за 1850-1900 рр. — доіндустріальний період у світі. 

Це одинадцятий місяць поспіль, який є найтеплішим за історію спостережень. У Службі Коперника зазначають, що подібна смуга щомісячних температурних рекордів вже була в 2015/2016 роках.

Температурні рекорди за рік та їхні причини

Середня глобальна температура за останні 12 місяців (травень 2023 р. – квітень 2024 р.) є найвищою за всю історію спостережень, на 0,73 °C вище середнього показника 1991-2020 рр. і на 1,61 °C вище середнього показника доіндустріального періоду 1850-1900 рр. 

У Службі з питань зміни клімату імені Коперника заявляли, що березень 2024 року — вже десятий місяць поспіль, який є найтеплішим за всю історію спостережень. Він був на 1,68°C теплішим за оцінку середньої температури за 1850-1900 роки, тобто доіндустріальний період. Середня глобальна температура повітря в березні 2024-го сягала 14,14°C.

Викиди парникових газів від спалювання викопного палива є основною причиною зміни клімату. Останніми місяцями природне явище Ель-Ніньо, яке нагріває поверхневі води в східній частині Тихого океану, також підвищило температуру.

Топ дня
Електроенергія
З 18:00 до 23:00 можливі відключення світла по всій Україні — "Укренерго"
&quot;Євробачення-2024&quot;: хто виступатиме і де дивитися другий півфінал
"Євробачення-2024": хто виступатиме і де дивитися другий півфінал
Коломойський
Коломойському оголошено підозру у замовному вбивстві — Офіс генпрокурора
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
Армія РФ на війні в Україні
Росія втратила 13 танків і 970 військових за добу на війні в Україні — Генштаб

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Танення льодовиків
Зміна клімату уповільнила обертання Землі — дослідження
Атлантичний океан
Температура світового океану в лютому досягла рекордно високого рівня
У 2024 році світ пережив найтепліший січень за всю історію спостережень — кліматологи
У 2024 році світ пережив найтепліший січень за всю історію спостережень — кліматологи
лапландія фінляндія зима мороз морози погода
У Фінляндії — рекордні морози
На початок