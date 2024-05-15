Вчені завдяки ДНК визначили походження та загрози для баобабів

Вчені з Королівського ботанічного саду в К'ю, що в столиці Великої Британії, стверджують, що розгадали таємницю походження баобабів. Згідно з дослідженнями ДНК, дерева спочатку з'явилися на Мадагаскарі 41 млн років тому.

Про це пише BBC.

У дослідженні брали участь Уханьський ботанічний сад (Китай), Університет Антананаріву (Мадагаскар), Лондонський університет королеви Марії та Королівський ботанічний сад К'ю з Великої Британії.

"Згідно з дослідженнями ДНК, культові дерева вперше з'явилися на Мадагаскарі 41 мільйон років тому. Пізніше їхнє насіння океанськими течіями потрапило до Австралії, а також на материкову Африку, де розвинулося в окремі види", — ідеться в матеріалі.

Дослідниця Ілія Лейч з Королівського ботанічного саду в К'ю працювала над дослідженням разом зі своїм чоловіком, професором Ендрю Лейчем з Лондонського університету королеви Марії.

"Ми змогли точно визначити походження баобабів, які є ключовим видом, що підтримує широке розмаїття тварин і рослин, а також людей", — розповіла науковиця для ВВС. — Отримані дані дозволили нам отримати нові важливі відомості, які допоможуть нам у збереженні баобабів, щоб захистити їхнє майбутнє".

Дослідники вивчили вісім видів баобабів, шість з яких ростуть на Мадагаскарі, один поширений по всій Африці, а ще один — на північному заході Австралії.

Вчені закликають посилити охорону двох малагасійських видів, що зникають, зокрема найбільшого і найвідомішого з баобабів Мадагаскару — гігантського баобаба. За словами авторів дослідження, вид може бути ближчим до вимирання, ніж вважалося раніше. Баобаби опинилися в небезпеці через зміну клімату та масштабну вирубку лісів.