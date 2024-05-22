Через війну в Україні хижі птахи змінили маршрут міграції

Хижий птах підорлик великий з родини яструбових змушений відхилятися від звичного маршруту, яким він мігрує на північ. Вид літав через Україну, але птахам заважають бойові дії.

Про таке йдеться в дослідженні британських та естонських науковців. Стаття опублікована в журналі Current Biology.

Міжнародний союз охорони природи зараховує підорлика великого до списку "вразливих". Він був значною мірою знищений у західній та центральній Європі.

Підорлики зазвичай навесні летять через Україну на Полісся на півдні Білорусі. Там їхнє середовище розмноження.

Вчені Естонії та Великої Британії у 2022 році дослідили шлях 21 міченого птаха. 1 березня 2022 року, через тиждень після вторгнення Росії в Україну, перший із позначених науковцями підорлик перетнув Україну.

Використовуючи дані про мапу бойових дій і GPS-відстежування, дослідники кількісно оцінили вплив конфлікту на міграційну поведінку 19 підорликів. Виявилось, що птахи значно відхилилися від свого звичайного маршруту, якщо порівнювати з міграціями 2019-2021 років.

Хоча дослідники не мали прямих спостережень, щоб визначити, на які стимули могли реагувати птахи, проте прийшли до висновку, що шум і світло від військових дій могли вплинути на поведінку підорликів. Відхилення були більші в районах, де маршрут міграції збігався з більшою військовою активністю.

Також птахи цього року пролетіли більше кілометрів і довше за часом, а ще робили менше зупинок на їжу, воду та перепочинок, ніж це було до повномасштабного вторгнення.

Натомість вчені не помітили жодних відхилень в міграції за межами України.

Згідно з дослідженням, птахи через усе це витратили більше фізичної енергії, і це може знизити успіх розмноження (який і так є відносно низьким у популяції), а також вплинути на забезпечення пташенят і дату появи молодих птахів.

Провідний автор дослідження Чарлі Рассел сказав у коментарі CNN, що війна в Україні "справді підсилює важливість деяких екологічних проблем, викликаних конфліктом. І це не тільки в Україні. Це те, що відбуватиметься різною мірою і в інших зонах конфлікту".