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У Байдена дозволили Україні використовувати зброю США для протидії вогню в Харківській області — Голос Америки
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У Байдена дозволили Україні використовувати зброю США для протидії вогню в Харківській області — Голос Америки

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У Байдена дозволили використовувати зброю США для протидії вогню в Харківській області
Білий дім, Вашингтон, США. Getty Images

Політика США щодо заборони використання ракет ATACMS або ударів дальньої дії всередині Росії не змінилася. При цьому адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні використання наданої США зброї для протидії вогню в Харківській області, щоб завдати удару по російських військах.

Про це йдеться у відповіді посадовця США на запит журналістів Голосу Америки.

“Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити можливість використання наданої США зброї для протидії вогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару російських військах, які атакують їх або готуються атакувати”, – йдеться у письмовому повідомленні, яке отримали журналісти Голосу Америки.

Посадовець додав, що політика Білого дому щодо заборони використання ATACMS або ударів дальньої дії всередині Росії не змінилася.

Напередодні видання Politico із посиланням на офіційного представника США та двох інших людей, знайомих із питанням, написало, що адміністрація президента Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати удару всередині Росії — виключно в районі Харкова — з використанням зброї, наданої Сполученими Штатами.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україна має ухвалювати власні рішення щодо найкращого способу ефективного захисту. За його словами, США не заохочували і не дозволяли удари за межами України.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

У США група законодавців вимагає від Міністерства оборони дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї. Заява містить заклик до міністра оборони США Ллойда Остіна "дозволити Україні за певних обставин використовувати надану США зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на російській території".

На початку травня Politico повідомляло, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон дав дозвіл Україні зробити те саме. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також підтримала скасування обмежень.

20 травня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що західні союзники України мають зняти обмеження на використання зброї і надати Києву більше свободи для ударів по цілях в Росії. Про те саме 28 травня закликав Захід президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Ще в січні президент Естонії Алар Каріс під час візиту в Таллінн Володимира Зеленського зробив аналогічну заяву.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї. Заклик Столтенберга підтримав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час робочої зустрічі щодо потреб України в Празі 28 травня.

27 травня Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території Росії.

Не проти зняти обмеження Швеція. Велика Британія та Канада теж дозволили атакувати військові цілі Росії своєю зброєю. Але заперечують проти такого Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон теж підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії західною зброєю.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що польська зброя, яку Варшава передає Києву, не має обмежень на удари по військових цілях на території Росії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може атакувати Росію фінською зброєю.

Глави МЗС Данії й Норвегії також заявили, що їхні держави не проти, аби Україна почала бити по території Росії західною зброєю.

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