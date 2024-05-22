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Конгресмени закликали Пентагон надати Україні дозвіл атакувати територію РФ західною зброєю
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Конгресмени закликали Пентагон надати Україні дозвіл атакувати територію РФ західною зброєю

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Пентагон
Міністерство оборони США. Getty Images

Група законодавців вимагає від Міністерства оборони США дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Постійного спеціального комітет з розвідки Палати представників США.

Авторами листа виступили законодавці Майк Тернер, Джим Хаймс та Джеральд Конноллі. Станом на вечір 21 травня під заявою підписалося 13 конгресменів.

Заява містить заклик до міністра оборони США Ллойда Остіна "дозволити Україні за певних обставин використовувати надану США зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на російській території".

Як стверджують конгресмени, "необхідно, щоб адміністрація Байдена надала українському військовому керівництву можливість проводити повний спектр операцій".

Законодавці вимагають, аби адміністрація США також забезпечила підготовку до управління винищувачами F-16 нових українських льотчиків, оскільки підготовки 12 українських льотчиків просто недостатньо, стверджують вони.

Водночас конгресмени закликають адміністрацію Байдена передати Києву додаткові засоби протиповітряної оборони. За їхніми оцінками, "останні дані вказують на те, що допомога Україні надходить у недостатніх кількостях і не вчасно, що посилює і так важку ситуацію" на полі бою.

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