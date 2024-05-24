Путін боїться того, що може дати Саміт миру — Зеленський

Лідер Кремля Володимир Путін не просто хоче зірвати проведення Глобального саміту миру: він боїться того, що може дати цей саміт.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 24 травня.

"Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж", — сказав він.

Як наголосив Зеленський, ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора.

"Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто", — додав президент.

Також під час звернення Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом Кот-д’Івуару і запросив його на Саміт миру.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: