Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Казахстан є серед найближчих цілей Росії — Зеленський
КАЗАХСТАНЗеленськийРОСІЯВІЙНАВійнаПолітика

Казахстан є серед найближчих цілей Росії — Зеленський

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський: під ударом Росії можуть опинитися країни Балтії, Молдова, Казахстан
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (праворуч) і президент Росії Володимир Путін. AP/Павло Бєдняков

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країни Балтії, Молдова та Казахстан перебувають під небезпекою агресії з боку Росії. Він додав, що Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої входять країни Центральної Азії — це можливість РФ впливати на ці країни.

Про це Зеленський розповів у інтерв’ю казахському агентству "Власть".

"Стратегічного союзу з Путіним не може бути в жодної з ваших країн. Ви всі під ударами на 100%. Сьогодні ОДКБ та інші структури — можливість впливати на ваші країни. (...) Росія більша, економічно і військово вона сильніша, ніж ваші країни. А це завжди для них максимальна можливість обмежувати вашу незалежність", — сказав глава держави журналістам із Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Він додав, що українська влада отримує інформацію про те, що серед пріоритетів нападу Кремля — Казахстан, Молдова, Естонія, Литва та Латвія. На думку Зеленського, коли Москва заявляє, що дружить з Казахстаном, Узбекистаном тощо, що це "брати" — це брехня. Вмить може початися окупація, особливо там, де є росіяни, "є за що зачепитися".

"Якщо ваші люди, ви, чинитимете опір стати частиною Росії, на вас неминуче чекає повномасштабне вторгнення, і, звісно ж, чекають смерті та війна", — каже президент.

Водночас політик наголосив, що в України та Центральної Азії є спільні цінності — любов до дітей, волелюбність, любов до життя. Він не вважає, що країни, які не воюють з Україною, є ворогами, навіть попри те, що влада цих країн намагається втримати баланс між Росією та Заходом. Зеленський закликав до співпраці:

"Я б дуже хотів, щоб ви були нам друзями. Я вважаю, що ваші народи нам друзі. Я б дуже хотів, щоб політика країн була дружньою стосовно України. Ми точно не воюємо, і ми точно не повинні [цього робити]. Навіть якщо хтось не хоче дружити, то потрібно співпрацювати. Потрібно вміти жити у світі справедливому, чесному", — наголосив президент.

Топ дня
Росія вдарила двома КАБами по будівельному гіпермаркету в Харкові: є загиблі та поранені
Росія вдарила двома КАБами по будівельному гіпермаркету в Харкові: є загиблі та поранені Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Електрична лампа
26 травня обмежень світла не прогнозують — "Укренерго" Важливо
Українські військові збили Су-25 на Донеччині — ОСУВ &quot;Хортиця&quot;
Українські військові збили Су-25 на Донеччині — ОСУВ "Хортиця"
Поліція Харків 25 травня
Удар по гіпермаркету Харкова. Новий пакет допомоги від США. 822 день війни. Онлайн

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
У Казахстані ексміністра Куандика Бішимбаєва засудили до 24 р. тюрми за вбивство дружини
У Казахстані ексміністра засудили до 24 років ув'язнення за жорстоке вбивство дружини
Астана
Баку, Ташкент та Астана об'єднають свої енергосистеми
Казахстан
Уряд Казахстану пішов у відставку. Токаєв підписав указ
Зеленський
Зеленський і президент Казахстану обговорили активізацію економічних відносин та політичного діалогу
На початок