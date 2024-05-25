Президент України Володимир Зеленський вважає, що країни Балтії, Молдова та Казахстан перебувають під небезпекою агресії з боку Росії. Він додав, що Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої входять країни Центральної Азії — це можливість РФ впливати на ці країни.

Про це Зеленський розповів у інтерв’ю казахському агентству "Власть".

"Стратегічного союзу з Путіним не може бути в жодної з ваших країн. Ви всі під ударами на 100%. Сьогодні ОДКБ та інші структури — можливість впливати на ваші країни. (...) Росія більша, економічно і військово вона сильніша, ніж ваші країни. А це завжди для них максимальна можливість обмежувати вашу незалежність", — сказав глава держави журналістам із Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Він додав, що українська влада отримує інформацію про те, що серед пріоритетів нападу Кремля — Казахстан, Молдова, Естонія, Литва та Латвія. На думку Зеленського, коли Москва заявляє, що дружить з Казахстаном, Узбекистаном тощо, що це "брати" — це брехня. Вмить може початися окупація, особливо там, де є росіяни, "є за що зачепитися".

"Якщо ваші люди, ви, чинитимете опір стати частиною Росії, на вас неминуче чекає повномасштабне вторгнення, і, звісно ж, чекають смерті та війна", — каже президент.

Водночас політик наголосив, що в України та Центральної Азії є спільні цінності — любов до дітей, волелюбність, любов до життя. Він не вважає, що країни, які не воюють з Україною, є ворогами, навіть попри те, що влада цих країн намагається втримати баланс між Росією та Заходом. Зеленський закликав до співпраці:

"Я б дуже хотів, щоб ви були нам друзями. Я вважаю, що ваші народи нам друзі. Я б дуже хотів, щоб політика країн була дружньою стосовно України. Ми точно не воюємо, і ми точно не повинні [цього робити]. Навіть якщо хтось не хоче дружити, то потрібно співпрацювати. Потрібно вміти жити у світі справедливому, чесному", — наголосив президент.