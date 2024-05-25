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Байден "рішуче налаштований", щоб солдати США не воювали в Україні
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Байден "рішуче налаштований", щоб солдати США не воювали в Україні

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Байден проти того, щоб солдати США воювали в Україні
Президент США Джо Байден. AP

Президент США Джо Байден заявив, що американські солдати не воюють в Україні, і він не змінюватиме це. Водночас наголосив, що американські армійці навчають ЗСУ і медиків та допомагають у переміщенні боєприпасів.

Про це Байден сказав під час свого виступу на церемонії вручення дипломів випускникам військової академії США "Вест-Пойнт".

"Ще ніколи в історії ми не просили наших військових робити так багато різних речей у стількох різних місцях по всьому світу, і все це одночасно. Зараз американські солдати підтримують хоробрих українців у боротьбі за свободу. Наші солдати працюють цілодобово, щоб забезпечити переміщення боєприпасів та обладнання по суші, морю та повітрю", — говорив Байден.

За словами президента, американці навчають українців користуватися сучасними системами озброєння, такими як HIMARS, системи Patriot і танки Abrams. Вони діляться з українськими медиками та хірургами уроками з тактичної допомоги пораненим в бою.

"Американські солдати не воюють в Україні. Я рішуче налаштований на те, щоб так і залишилося. Але ми стоїмо поруч з Україною, і ми будемо стояти поруч з ними", — наголосив лідер США.

Що відомо про ідею відправлення військових з країн НАТО в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте інтерв'ю Financial Times сказала, що литовський уряд отримав від парламенту дозвіл на те, щоби відправити війська для навчання ЗСУ в Україну. Але українська влада поки не просила про таке.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправлення військовослужбовців західних країн до України не набула жодного розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Стокгольм наразі не планує надсилати військових в Україну, проте допускає розгляд таких варіантів, якщо це запропонують союзники НАТО.

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