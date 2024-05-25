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РФ намагається завоювати Україну, щоб використати її у війні проти НАТО — ISW
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РФ намагається завоювати Україну, щоб використати її у війні проти НАТО — ISW

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Москва, Кремль
Москва, Кремль. AP

Росія готується до можливості війни з НАТО і перемога в Україні забезпечить Москву додатковими ресурсами та людьми для участі у широкомасштабній конфронтації з Альянсом.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивченні війни.

За словами аналітиків, російські військові лідери, які планують війну проти НАТО, повинні будуть припустити, що Київ може вступити в таку війну від імені Альянсу незалежно від статусу членства України.

"Фронт з НАТО вздовж усього західного кордону Росії з Європою ставить перед російськими військовими серйозні виклики, як раніше оцінювало ISW, тоді як поразка України дасть Росії можливість розгорнути свої сили вздовж усього східного флангу Європи від Чорного моря до Фінляндії", — йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що перемога Росії в Україні не тільки усуне загрозу України як потенційного супротивника під час можливої війни з НАТО, але й забезпечить Росію додатковими ресурсами та людьми для участі у широкомасштабній конфронтації з Альянсом.

За словами аналітиків, незалежно від того, як перемога Росії розділить Україну між російською анексією та підконтрольною Кремлю маріонетковою державою, яка стане наслідком бажаної для Путіна зміни режиму, Москва отримає доступ до мільйонів людей, яких вона зможе примусити до військової служби, а також до більшої частини ресурсів і промислового потенціалу України.

"Тому Путін і Кремль, швидше за все, розглядають перемогу в Україні як передумову для того, щоб мати можливість вести війну з НАТО, а будь-яке припинення вогню чи врегулювання шляхом переговорів, крім повної капітуляції України, як тимчасову паузу в їхніх зусиллях знищити незалежну українську державу", — зазначили в інституті.

У січні голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що населення країн Заходу має готуватися до можливого початку війни з Російською Федерацією.

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