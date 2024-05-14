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В Естонії спростували, що обговорюють відправлення військ в Україну
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В Естонії спростували, що обговорюють відправлення військ в Україну

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В Естонії не обговорюють відправлення військ в Україну
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. AP

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправлення військовослужбовців західних країн до України не набула жодного розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні Європейського Союзу. Так він прокоментував нещодавні слова радника президента Мадіса Ролла, який казав, що Естонія "серйозно" розглядає відправлення військ в Україну.

Певкур спростував слова Ролла в інтерв'ю ERR.

Міністр запевнив, що в естонському уряді не було жодного конкретного обговорення такої можливості.

"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа і союзники зробити щось більше [для України], ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що наразі серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", — сказав Певкур.

На його думку, у виданні Breaking Defense, "можливо, дали занадто сміливу інтерпретацію словам Мадіса Ролла". Глава Міноборони заявив, що з боку Естонії немає ініціативи про відправлення армії до України, і самотужки країна нічого подібного не робитиме.

Але Певкур додав, що пріоритетом наразі є відправлення боєприпасів в Україну і навчання українських військових: "Насамперед важливо відправити боєприпаси та інше обладнання в Україну. А [військову] підготовку ми можемо проводити і в Польщі, яка розташована дуже близько до України", — сказав міністр оборони.

Раніше Уряд Естонії "серйозно" обговорює можливість відправки військ на західну Україну, аби естонські військові взяли на себе "тилові" роботи.

13 травня Breaking Defense опублікував коментарі радника президента Естонії з національної безпеки Мадіса Ролла. Той сказав, нібито уряд Естонії "серйозно" обговорює можливість відправити війська на захід України, аби естонські військові взяли на себе "тилові" роботи.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте інтерв'ю Financial Times сказала, що литовський уряд отримав від парламенту дозвіл на те, щоби відправити війська для навчання ЗСУ в Україну. Але українська влада поки не просила про таке.

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