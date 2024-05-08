НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Литва може відправити солдатів в Україну для навчань — прем'єр-міністерка
ЛитваВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАМобілізаціяАРМІЯСвітПолітикаВійна

Литва може відправити солдатів в Україну для навчань — прем'єр-міністерка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прем'єрка Литви про війська Литви в Україні та повернення чоловіків в Україну
Прем'єр-міністрека Литви Інгріда Шимоніте. Прем'єр-міністрека Литви Інгріда Шимоніте, фото: AP

Уряд Литви отримав від парламенту дозвіл на те, щоби відправити литовські війська для навчання ЗСУ в Україну. Але українська влада поки не просила про таке. Прем'єрка Литви також прокоментувала повернення в Україну військовозобов'язаних.

Це сказала в інтерв'ю Financial Times прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Вона повідомила FT, що у неї є дозвіл парламенту на відряджання військ в Україну з метою проведення навчань — про це її уряд говорив і раніше, — але Київ поки що не звертався з відповідним проханням.

Шимоніте також погоджується, що Росія вважатиме такі кроки провокацією. Але посадовиця додає: "Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось підірвуть ядерною зброєю".

Шимоніте не думає, що РФ застосує ядерну зброю, адже радіоактивні опади в такому разі зачеплять і Росію.

Прем'єрка нагадала, що Росія посилює напади на українську цивільну інфраструктуру — електростанції, школи та лікарні. "Росія намагається спровокувати нову хвилю людей, які втечуть з України, тому що нема елементарних комунікацій і базових послуг", – сказала Шимоніте.

Про українських військовозобов'язаних у Литві

Шимоніте спростувала повідомлення про те, що Литва допомагає повернути чоловіків призовного віку в Україну.

"Ми не будемо влаштовувати депортацій або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б незаконно", — сказала політикиня, додавши, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року.

Однак окремим чоловіками можуть відмовити в наданні посвідки на постійне проживання, якщо українська влада доведе, що ті ухиляються від військової служби. Шимоніте "прагне допомогти Україні, гарантувати, що вона має потенціал для оновлення своїх збройних сил і дати можливість людям, які воювали протягом тривалого часу, відпочити", цитує Financial Times.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що не можна виключати направлення союзницьких військ до України, є "слушними". Він також підкреслив, що Польща "не відкриває свої карти" у запитах можливого відправлення своїх солдатів в Україну.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Президент Франції Емманюель Макрон на початку травня підтвердив, що не виключає введення французьких сухопутних військ в Україну, "якщо росіяни прорвуть лінію фронту".

Топ дня
&quot;Євробачення-2024&quot;: хто виступатиме і де дивитися другий півфінал
"Євробачення-2024": хто виступатиме і де дивитися другий півфінал
Коломойський
Коломойському оголошено підозру у замовному вбивстві — Офіс генпрокурора
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
Армія РФ на війні в Україні
Росія втратила 13 танків і 970 військових за добу на війні в Україні — Генштаб
ЗСУ, Україна
За добу Сили оборони 84 рази вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Нідерланди, війська НАТО в Литві
"Це важливий сигнал Росії" — Нідерланди продовжать військову присутність у Литві
Шольц у Латвії заявив, що Німеччина захищатиме кожен квадратний сантиметр території НАТО
Шольц у Латвії заявив, що Німеччина захищатиме кожен квадратний сантиметр території НАТО
Євросоюз, Україна
Президенти Литви, Латвії та Естонії закликали ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку
Зеленський і Науседа
Зеленський і Науседа обговорили повернення з Литви в Україну чоловіків мобілізаційного віку
На початок