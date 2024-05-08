Литва може відправити солдатів в Україну для навчань — прем'єр-міністерка

Уряд Литви отримав від парламенту дозвіл на те, щоби відправити литовські війська для навчання ЗСУ в Україну. Але українська влада поки не просила про таке. Прем'єрка Литви також прокоментувала повернення в Україну військовозобов'язаних.

Це сказала в інтерв'ю Financial Times прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Вона повідомила FT, що у неї є дозвіл парламенту на відряджання військ в Україну з метою проведення навчань — про це її уряд говорив і раніше, — але Київ поки що не звертався з відповідним проханням.

Шимоніте також погоджується, що Росія вважатиме такі кроки провокацією. Але посадовиця додає: "Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось підірвуть ядерною зброєю".

Шимоніте не думає, що РФ застосує ядерну зброю, адже радіоактивні опади в такому разі зачеплять і Росію.

Прем'єрка нагадала, що Росія посилює напади на українську цивільну інфраструктуру — електростанції, школи та лікарні. "Росія намагається спровокувати нову хвилю людей, які втечуть з України, тому що нема елементарних комунікацій і базових послуг", – сказала Шимоніте.

Про українських військовозобов'язаних у Литві

Шимоніте спростувала повідомлення про те, що Литва допомагає повернути чоловіків призовного віку в Україну.

"Ми не будемо влаштовувати депортацій або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б незаконно", — сказала політикиня, додавши, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року.

Однак окремим чоловіками можуть відмовити в наданні посвідки на постійне проживання, якщо українська влада доведе, що ті ухиляються від військової служби. Шимоніте "прагне допомогти Україні, гарантувати, що вона має потенціал для оновлення своїх збройних сил і дати можливість людям, які воювали протягом тривалого часу, відпочити", цитує Financial Times.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що не можна виключати направлення союзницьких військ до України, є "слушними". Він також підкреслив, що Польща "не відкриває свої карти" у запитах можливого відправлення своїх солдатів в Україну.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Президент Франції Емманюель Макрон на початку травня підтвердив, що не виключає введення французьких сухопутних військ в Україну, "якщо росіяни прорвуть лінію фронту".