Швеція допускає розгляд відправлення військ в Україну

Швеція наразі не планує надсилати військових в Україну, проте допускає розгляд таких варіантів, якщо це запропонують союзники НАТО.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, якого цитує Breaking Defense.

Посадовець сказав, що "не було єдиної позиції" серед країн, які зустрілися на паризькому саміті на початку цього року.

"Немає жодної конкретної пропозиції щодо цього тут і зараз. Якщо з’явиться конкретна пропозиція, ми можемо розглянути її", – додав Джонсон.

Що цьому передувало

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте інтерв'ю Financial Times сказала, що литовський уряд отримав від парламенту дозвіл на те, щоби відправити війська для навчання ЗСУ в Україну. Але українська влада поки не просила про таке.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправлення військовослужбовців західних країн до України не набула жодного розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.