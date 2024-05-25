Фінансова сесія G7 оприлюднила комюніке. Там є і про Україну

Міністр фінансів України Сергій Марченко відвідав фінансову сесію "Великої сімки" в італійській Стрезі. Там обговорювали конфіскацію активів РФ та використання їхніх доходів. У спільному комюніке висловили підтримку Україні.

Марченко написав це у своєму Facebook, повний текст комюніке також оприлюднено.

Крім міністрів фінансів, на обговоренні були керівництво Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейської комісії, Організація економічного співробітництва та розвитку.

У документі G7 ідеться, що агресивна війна Росії спричиняє величезні людські та економічні втрати в Україні та сусідніх країнах, а також негативно впливає на світову економіку, зокрема через підвищення цін на енергоносії та продукти харчування.

Одноголосно міністри фінансів вкотре засудили російську агресію, також засудили співпрацю РФ з Північною Кореєю, військові постачання з Ірану та постачання товарів військового призначення і компонентів для озброєння з Китаю.

"Ми вітаємо рішення ЄС спрямувати прибутки, отримані від заблокованих російських активів на користь України. У продовження заяви лідерів G7 від 24 лютого 2024 року, ми досягаємо прогресу в наших дискусіях щодо потенційних шляхів для залучення надзвичайних прибутків від знерухомлених російських суверенних активів на користь України, відповідно до міжнародного права та наших правових систем", — ідеться в заяві міністрів фінансів.

Так країни G7 підтвердили, що російські активи будуть лишатися заблокованими, доки Росія не відшкодує Україні збитки за війну.

Перед Апулійським самітом в червні 2024 року лідери представлять деталі про перемовини щодо передавання активів РФ чи прибутків від них Україні.

"Вже маємо спільні напрацювання і очікуємо найближчим часом на конкретні рішення. Разом ми зможемо притягти РФ до відповідальності за завдані збитки та забезпечити стійке відновлення України", — прокоментував зустріч і свій виступ міністр фінансів України Марченко.

Глава Мінфіну Німеччини Крістіан Ліндер сказав, що на зустрічі G7 в Італії розглядали нові канали фінансової підтримки України, зокрема, з використанням заморожених російських активів.

А Financial Times пише, що міністри фінансів G7 підтримали надання Україні кредиту близько 50 млрд доларів, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів Центробанку в 190 млрд доларів, щоб забезпечити фінансування Києва після 2024 року.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

21 травня Рада Європейського Союзу схвалила використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії на користь України. Київ отримає першу суму звідти в липні.