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У Сухопутних військах розповіли, що чекатиме на в'язнів, які вирішать служити у лавах ЗСУ
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У Сухопутних військах розповіли, що чекатиме на в'язнів, які вирішать служити у лавах ЗСУ

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Мобілізація в'язнів
Увʼязнені в одній з установ виконання покарань на Львівщині, 3 серпня 2023 року. Getty Images

Ув'язнені не підлягають мобілізації, а мають можливість на добровільній основі укладати контракти на службу у лавах Збройних сил України.

Про це на брифінгу заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає кореспондентка Суспільного.

"Це добра воля самих ув’язнених. Вже велика їх частина, які відбувають покарання, виявили бажання проходити військову службу, захищати Україну на рівні з іншими військовослужбовцями", — пояснив він.

За його словами, що стосується проходження військової служби для ув'язнених немає ніяких "особливостей", крім того, що вони її проходитимуть у спецпідрозділах.

"Вони (спецпідрозділи — ред.) нічим не будуть відрізнятися. Грошове забезпечення таке ж, як і в інших військовослужбовців, відпустки за сімейними обставинами. Але єдиний нюанс — ці люди не будуть мати відпустки у 30 діб. Проте, якщо в них щось буде траплятися вдома (за сімейними обставинами — ред.), вони можуть мати змогу на цю відпустку", — сказав Горбач.

Що відомо про мобілізацію засуджених

13 березня у Верховній раді зареєстрували законопроєкт №11079 про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України. 10 квітня парламент у першому читанні підтримав цей документ.

8 травня Верховна рада ухвалила законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених. Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років.

Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:

  • проти основ національної безпеки України
  • умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням
  • сексуальне насильство (статті 152-156/1)
  • засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп'яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку
  • ті, хто посягав на життя правоохоронців
  • ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення
  • ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).

Наприкінці лютого заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька пояснювала, що уряд у першу чергу розглядає можливість залучення до ЗСУ тих засуджених, які вже відбули покарання. За її словами також розглядався варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні функції у війську, і це б було "доречніше, ніж просто перебувати у в'язниці".

Раніше голова Міністерства юстиції України Денис Малюська запропонував мобілізувати засуджених без їх згоди, заявивши, що захищати країну — це обовʼязок кожного.

За даними пенітенціарної статистики Ради Європи, станом на січень 2020 року, кількість ув'язнених в Україні складала 52 609 людей.

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