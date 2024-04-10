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Рада попередньо ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених
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Рада попередньо ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених

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Верховна рада
Верховна рада. Фото: УНІАН

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11079 про мобілізацію засуджених.

Як повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, документ підтримав 281 нардеп.

"Проти" не проголосував ніхто, утримались 29 депутатів, не голосували — 36.

За словами Железняка, ризики, що є в документі щодо антикорупції та тяжких злочинів мають прибрати до другого читання.

Законопроєкт №11079 про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України зареєстрували у Верховній Раді 13 березня.

Наприкінці лютого заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька пояснювала, що уряд у першу чергу розглядає можливість залучення до ЗСУ тих засуджених, які вже відбули покарання. За її словами також розглядався варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні функції у війську, і це б було "доречніше, ніж просто перебувати у в'язниці".

Раніше голова Міністерства юстиції України Денис Малюська запропонував мобілізувати засуджених без їх згоди, заявивши, що захищати країну — це обовʼязок кожного.

За даними пенітенціарної статистики Ради Європи, станом на січень 2020 року, кількість ув'язнених в Україні складала 52 609 людей.

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