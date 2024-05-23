Саакашвілі програв справу проти Грузії у Європейському суді з прав людини

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі програв у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) справу “Саакашвілі проти Грузії”. Суд заявив, що немає підстав сумніватися в справедливості кримінального провадження проти колишнього президента Грузії.

Про це йдеться в заяві ЄСПЛ від 23 травня.

Суд визнав звинувачення обґрунтованими, а судовий процес справедливим.

Повідомляється, що справа “Саакашвілі проти Грузії” (№ 6232/20 і 22394/20) стосувалася двох окремих груп кримінальних проваджень, порушених проти Саакашвілі.

Перше провадження стосувалося нападу на депутата парламенту у 2005 році, а друге – помилування ним у 2008 році чотирьох колишніх високопоставлених чиновників МВС, засуджених за вбивство.

У заяві ЄСПЛ йдеться про те, що обидва провадження відбулися після того, як новосформований уряд офіційно оголосив у 2012 році, що розслідування минулих злочинів буде ключовим пріоритетом.

У рішенні у цій справі від 23 травня Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що не було порушення Європейської конвенції з прав людини стосовно того, як національні суди розглядали справу Саакашвілі.

“З огляду на конкретні обставини справи, Саакашвілі міг розумно передбачити, що використання його повноважень щодо помилування для перекручення правосуддя у справі про вбивство призведе до його кримінальної відповідальності згідно з грузинським законодавством”, – йдеться в повідомленні суду.

Суд також встановив, що Саакашвілі не обґрунтував свою заяву про наявність прихованого мотиву його переслідування – перешкодити йому брати участь у грузинській політиці.

“У зв’язку з цим суд взяв до уваги, що пред’явлене обвинуваче звинувачення проти Саакашвілі були серйозними та обґрунтованими, що матеріали справи містять значну кількість як прямих, так і непрямих доказів проти нього, що національні суди провели повністю змагальний процес, у якому його адвокат мав змогу допитати всіх основних свідків та іншим чином оскаржити докази проти нього, і що, перш за все, судові рішення були належним чином обґрунтовані”, – йдеться в повідомленні суду.

Що відомо про арешт та стан здоров'я Саакашвілі

1 жовтня 2021 року вперше за вісім років колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув з України до Грузії. Своє рішення політик пояснив тим, що "хоче захищати волевиявлення громадян" на місцевих виборах в країні. Увечері того ж дня його затримали й доправили до в'язниці у місті Руставі. Після цього політик оголосив голодування і назвав себе "політичним в'язнем". Проти Саакашвілі відкрили справу про незаконний перетин грузинського кордону.

6 листопада Служба держбезпеки Грузії звинуватила Саакашвілі у тому, що він начебто координує з в'язниці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади. У ніч проти 20 листопада Саакашвілі доправили у військовий шпиталь у місті Горі. Після цього політик погодився припинити голодування, яке тривало 50 днів, та почав харчуватися за спеціальною схемою.

21 лютого 2022 року Саакашвілі вдруге оголосив про безстрокове голодування на знак протесту проти дій грузинської влади, які, за його словами, не надають йому належної медичної допомоги.

На початку травня 2022 року лікарі й родина Саакашвілі заявили про катастрофічний стан здоров'я Саакашвілі і вимагали від грузинської влади відправити його н7а лікування за кордон.

12 травня торік колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі перевели зі слідчого ізолятора в місті Руставі до цивільної клініки "Вівамед".

Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе повідомив, що лікарі підозрюють у колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Загалом ув’язненого політика перевіряють на 34 захворювання.

19 листопада 2022 року мати Саакашвілі заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію. Пенітенціарна служба Грузії спростувала цю заяву.

6 лютого 2023 року Тбіліський міський суд не задовольнив клопотання адвокатів і не звільнив колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі від покарання та не відтермінував його. Саакашвілі назвав рішення суду смертним вироком. З клопотанням про відстрочку чи звільнення від покарання колишнього президента Грузії до суду звернулися адвокати Саакашвілі. Це клопотання суддя Георгій Аревадзе розглядав близько двох місяців.

15 лютого 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Михеіла Саакашвілі. Текст резолюції ухвалили 577 голосами "за", 33 "проти" та 26 "утрималися".

13 липня 2023 року польські лікарі розпочали комплексне медичне обстеження експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, у зв’язку з погіршенням його стану в ув’язненні.

У серпні 2023 року в Офісі омбудсмена Грузії заявили, що стан експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі погіршується через голодування і запевнили, що його лікування триватиме.