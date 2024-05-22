Президент Володимир Зеленський поінформував, що сьогодні, 22 травня, обговорював із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію на фронті. За його словами, доповідь генерала була як вранці, так і ввечері.

Про це глава держави сказав під час свого звернення.

"Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що завдання для українських підрозділів і загалом для Сил оборони теж незмінне.

"Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту, і я дякую кожному воїну, кожному солдату й командиру, які дійсно влучні, які дійсно забезпечують нам усім, усій нашій державі, необхідні результати", — сказав президент.

Також Зеленський провів нараду спеціальну нараду – на базі РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генштабу Баргилевич, віцепремʼєр-міністр Федоров, Мінстратегпром – Камишін. Щодо нашого, українського, виробництва РЕБ, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам", — сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що це "складна тематика", і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми є хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба "дуже багато зробити".

"Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути – Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", — констатував Зеленський.

Також сьогодні президент продовжив "дипломатичний марафон" підготовки першого Глобального саміту миру і запросив на захід ще лідерів ще чотирьох держав. Йдеться про Чилі, Албанію Австрію та Мозамбік.

"Зараз кожен лідер, кожна держава здатні проявити своє лідерство, щоб саме цей рік став часом перемоги міжнародного права й справедливості, часом, коли програє не просто один агресор, а сама ідея війни – ідея перетворювати життя народів на руїни. Російська агресія спробувала перетворити Статут ООН на музейний експонат. Наш саміт миру та участь глобальних лідерів здатні повернути Статуту ООН повну дієвість і повний захист кожній нації", — додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що західні країни вкрай повільно ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, що ускладнює становище ЗСУ. Також він заявляв, що кілька систем Patriot поблизу фронту зможуть захистити Україну від ударів російської авіації.