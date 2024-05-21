Кілька Patriot — і у росіян нічого не літатиме поблизу лінії фронту — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що кілька систем Patriot поблизу фронту зможуть захистити Україну від ударів російської авіації.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю агентству Reuters.

"Якщо буде можливість тримати кілька систем Patriot біля фронту, у росіян нічого не буде літати. Все це чітко усвідомлюють наші партнери. Пам'ятаємо, як за тиждень ми збили 12 літаків, які могли принести тисячі бомб. А зараз — збиваємо менше. Чому? Була система, але чогось не вистачає: ракета, деталі тощо", — сказав він.

За його словами, наразі деякі бригади ЗСУ зараз не укомплектовані озброєнням "через те, що пакет допомоги не прийшов вчасно і є дефіцит різної техніки".

Особливо Зеленський відзначив дефіцит ППО і наголосив, що Україна постійно "тисне" на партнерів з цього приводу.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна має лише близько 25% озброєнь, які потрібні для захисту власного повітряного простору.