Україна потребує озброєнь від партнерів вже зараз, а не влітку — Зеленський

Президент Володимир Зеленський поінформував, що сьогодні, 21 травня, заслухав докладні доповіді з боку вищого військового керівництва щодо ситуації на фронті та безпосереднього забезпечення оборони України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, зокрема, доповідали міністр оборони України Рустем Умєров, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними — там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні", — сказав Зеленський.

Президент додав, що усі міжнародні партнери знають потреби України в озброєннях, передусім — це ППО, боєприпаси й техніка.

"Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів – тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку", — сказав він.

Раніше Зеленський заявляв, що західні країни вкрай повільно ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, що ускладнює становище ЗСУ.