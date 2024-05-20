Західні країни вкрай повільно ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, що ускладнює становище ЗСУ.

Про це в інтерв’ю для Reuters заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, надання допомоги, зокрема, систем ППО Patriot, є "одним великим кроком уперед, але перед цим були два кроки назад".

"Кожне рішення, до якого приходимо ми, а потім усі разом, запізнюється приблизно на рік", — наголосив президент.

Зеленський також запропонував способи, якими союзники могли б допомогти безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над українською територією за певних обставин.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120, 130 літаків, щоб протистояти в небі", — сказав він, маючи на увазі американські винищувачі F-16.

Президент сподівається, що незабаром будуть використовуватись в бою.

Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд ... повертаючись до літаків, які є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря ... збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії.

"Поки нічого позитивного немає", — сказав президент.