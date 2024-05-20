Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський заявив, що рішення союзників про зброю для України запізнюються на рік
ЗеленськийЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПолітика

Зеленський заявив, що рішення союзників про зброю для України запізнюються на рік

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Західні країни вкрай повільно ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, що ускладнює становище ЗСУ.

Про це в інтерв’ю для Reuters заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, надання допомоги, зокрема, систем ППО Patriot, є "одним великим кроком уперед, але перед цим були два кроки назад".

"Кожне рішення, до якого приходимо ми, а потім усі разом, запізнюється приблизно на рік", — наголосив президент.

Зеленський також запропонував способи, якими союзники могли б допомогти безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над українською територією за певних обставин.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120, 130 літаків, щоб протистояти в небі", — сказав він, маючи на увазі американські винищувачі F-16.

Президент сподівається, що незабаром будуть використовуватись в бою.

Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд ... повертаючись до літаків, які є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря ... збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії.

"Поки нічого позитивного немає", — сказав президент.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Breaking News Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Генштаб ЗСУ втрати ворога війна в Україні армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1380 військових за добу — Генштаб
Азовсталь
Обстріл Харкова та Одеси, "Укренерго" продовжило відключення світла. 818 день війни. Онлайн

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Робота РСЗВ
Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Сирським: "Всюди зберігаємо контроль"
Зеленський
Зеленський анонсував ще кілька безпекових угод з партнерами
Інавгурація Зеленського 2019 року
Вибори президента під час війни | що з легітимністю Зеленського. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
Індія та Хорватія будуть на саміті миру у Швейцарії 15-16 червня
Індія та Хорватія будуть на саміті миру
На початок