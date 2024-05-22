Зеленський поговорив з лідерами Чилі та Албанії про саміт миру і не тільки

Президент України Володимир Зеленський в середу, 22 травня, поговорив з президентом Чилі Габріелем Боричем та прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Ці дві країни будуть на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram.

Главі албанського уряду президент розповів про ситуацію на лінії фронту в Україні, зокрема про ситуацію з наступом росіян на Харківщині. Лідери обговорили оборонну співпрацю.

Еді Рама підтвердив делегацію Албанії на Глобальному саміті миру.

Про Харківщину говорив Зеленський і з президентом Чилі. Зазначено, що південноамериканська країна готова приєднатися до міжнародних партнерів у роботі з розмінування та з повернення українських дітей, яких вивезла Росія.

Габріель Борич після відеозустрічі із Зеленським написав у своєму Х: "Чилі знову підтверджує перед світом своє засудження агресивної війни Росії проти України та важливість поваги до міжнародного права в цьому конфлікті".

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: