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Зеленський поговорив з лідерами Чилі та Албанії про саміт миру і не тільки
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Зеленський поговорив з лідерами Чилі та Албанії про саміт миру і не тільки

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Зеленський, Чилі, президент Чилі Габріель Борич буде на саміті миру в Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський спілкується через відеозв'язок з президентом Чилі Габріелем Боричем, Київ, 22 травня 2024 року. Офіс президента України/скриншот

Президент України Володимир Зеленський в середу, 22 травня, поговорив з президентом Чилі Габріелем Боричем та прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Ці дві країни будуть на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram.

Главі албанського уряду президент розповів про ситуацію на лінії фронту в Україні, зокрема про ситуацію з наступом росіян на Харківщині. Лідери обговорили оборонну співпрацю.

Еді Рама підтвердив делегацію Албанії на Глобальному саміті миру.

Про Харківщину говорив Зеленський і з президентом Чилі. Зазначено, що південноамериканська країна готова приєднатися до міжнародних партнерів у роботі з розмінування та з повернення українських дітей, яких вивезла Росія.

Габріель Борич після відеозустрічі із Зеленським написав у своєму Х: "Чилі знову підтверджує перед світом своє засудження агресивної війни Росії проти України та важливість поваги до міжнародного права в цьому конфлікті".

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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