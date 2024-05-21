Глава української дипломатії Дмитро Кулеба заявив, що Росія докладає значних зусиль, щоб зірвати ініційований Україною Глобальний саміт миру. За його словами, для Кремля це зараз друга за важливість ціль після атак Харківщини.

Про це Дмитро Кулеба сказав під час спільної пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві, передає "Укрінформ".

Очільник МЗС України поінформував, що під час сьогоднішніх переговорів з Бербок з-поміж міжнародних заходів у центрі уваги був Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому підтвердив і канцлер ФРН Шольц. Кулеба зазначив, що обговорив з Бербок інші країни: з Азії, Африки та Латинської Америки, із залученням яких Німеччина може допомогти.

"Росія зараз докладає надзвичайних зусиль, щоб зірвати саміт. Вони чудово усвідомлюють, що мирна ініціатива, яка базується на повазі до територіальної цілісності України, є одним із цвяхів у труну російської агресії, і докладають шалених зусиль, щоб завадити цьому заходу. Я б навіть сказав, що для них саміт миру — це зараз друга за важливістю ціль після Харківщини, яку вони атакують. У них нічого не вийде, саміт відбудеться і буде успішним", — сказав Кулеба.

Міністр також зазначив, що ФРН вже оголосила про передачу Україні третьої батареї Patriot і працює з іншими державами, щоб вони теж передавали свої системи ППО Україні.

"Ми сьогодні проговорили конкретні кроки, щоб пришвидшити постачання цих нових батарей з інших країн світу. Потрібно завжди пам'ятати, що кожна російська ракета, яка летить з Росії в Україну, летить також у бік ЄС, і кожен у Європі має чесно сказати собі: якщо Росію не зупинити зараз, то рано чи пізно її ракети полетять далі. Запобігти цьому можна лише одним шляхом — надати Україні все, що потрібно, для зупинення російської агресії", — підкреслив він. За словами Кулеби, під час переговорів з Бербок у центрі уваги також були ситуація на Харківщині та Сумщині, а також конференція з відновлення України, яка незабаром відбудеться у Берліні.

21 травня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва. Це вже її сьомий візит до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: